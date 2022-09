Nieuwe Dorpswethouder Kirsten de Wrede zal knokken voor cultuur in Haren

Door: Redactie

Culturele instellingen in Haren hebben er in het Stadhuis van Groningen een pleitbezorger bij gekregen. Dorpswethouder Kirsten de Wrede (PvdD) laat in een kennismakingsinterview met onze krant weten hoe zij denkt over cultuur in het dorp. Ze noemt cultuur zelfs het fundament onder de samenleving.

Cultuur

“Ik zal cultuur altijd stimuleren en faciliteren”, zegt ze. “Cultuur laat voelen dat we onderdeel zijn van een collectief. Het stelt vragen bij ons dagelijks leven, het stelt dingen ter discussie. In een tijd met pijnlijke veranderingen doet cultuur ons nadenken over wat we altijd als vanzelfsprekend hebben gehouden. Religie is haar invloed voor een deel kwijt. In culturele uitingen kunnen we onze verhalen toch blijven vertellen, ook aan onze kinderen. Cultuur is het fundament van de samenleving of zou dat moeten worden. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

Faciliteren

Voor De Wrede vallen kunst, theater en muziek natuurlijk onder cultuur. Maar ook verenigingen en een jeu de boulesbaan rekent zij hiertoe. Feitelijk dus alle hoekjes in de samenleving waar ruimte is voor rituelen, samenzijn en verhalen vertellen. “Cultuur is iets wat ons verbindt met collectieve rituelen als vervanging van individualisme. Maar het biedt ook de broodnodige ontspanning.” Van wethouder Kirsten de Wrede mogen we dus wel wat verwachten als het gaat om het faciliteren van cultureel Haren.