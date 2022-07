Nieuwe eigenaar Grillroom Elba. De naam wordt De Palm.

Nieuws:

Door: Redactie

Grillroom (annex pizzeria) Elba heeft sinds kort een nieuwe eigenaar. Mohamed Eid wil het horecabedrijf weer nieuwe impulsen geven.

Eid heeft voorheen al gewerkt in deze zaak op de hoek van de Middelhorsterweg en Oude Middelhorst. Nu hij de kans kreeg om het bedrijf over te nemen heeft hij die met beide handen aangegrepen. Hij denkt van de zaak een succes te kunnen maken. Daarbij komt dertig jaar horeca-ervaring hem van pas.

Mohamed Eid (57) is van geboorte Egyptenaar, maar woont meer dan de helft van zijn leven in Nederland. De nieuwe naam wordt ‘De Palm’. Je zou dat zijn persoonlijke handelsmerk mogen noemen, want eerdere bedrijven die hij had noemde hij ook De Palm. Waarom? Mohamed: “Toen ik nog in Egypte woonde studeerde ik voor boekhouder en ik herinner me dat ik mijn examens altijd leerde aan een rustige weg met palmbomen, aan het water. Daar komt de naam dus vandaan.”