Nieuwe expositie in Dorpshuis de Groenenberg en Clockhuys vanaf 5 september

Door: Redactie

Vanaf maandag 5 september tot 29 oktober is er een nieuwe expositie van twee kunstenaars, Linda van Huffelen en Bas van Delden. De expositie is zowel in het Clockhuys in Haren als in de Groenenberg in Glimmen te zien.

Linda van Huffelen maakt haar glaskunst met de techniek glasfusing. De werken die zij maakt, gaan steeds vaker buiten de gebaande paden. In het begin had haar werk elementen van reliëf en experimenteerde zij driedimensionale werken. Nu heeft ze daarin haar weg gevonden met driemensionale stapelingen (een techniek die zij zelf heeft ontwikkeld) en inflatables. Voor deze

laatste objecten blaast Linda lucht in een glasobject bij een temperatuur tussen de 800 en 900 graden Celsius. Zij is wereldwijd één van de weinigen die deze techniek beheerst. De objecten, die daarmee gevormd worden, zijn prachtige organische vormen. Vaak doen ze denken aan iets, wat je in de zee zou kunnen aantreffen. Op haar website www.glasuniek.nl is meer van haar werk te zien. In het Clockhuys kunt u ze in de werkelijkheid bewonderen.

Bas van Delden exposeert schilderijen, zowel in het Clockhuys als in de Groenenberg. In zijn werk probeert hij zoveel mogelijk tegenstrijdigheden te creëren. Hij zegt zelf: “Ik doe een poging om werk te maken wat tussen abstract en figuratief in zit, en tegelijkertijd zowel figuratief als abstract is. Dit lijkt niet mogelijk en toch denk ik dat het onmogelijke mogelijk is.” Hij is daarbij op zoek naar vormen die energiek zijn, kracht hebben en levendig zijn. Wat hem aanspreekt is het idee dat vormen een bepaalde kracht dragen of een vloeiende dynamiek hebben. En die energie en kracht probeert hij op het doek te vangen.

De feestelijke opening van beide exposities vindt op vrijdag 9 september plaats in De Groenenberg in Glimmen, om 16.30 u. Daarbij zullen ook de musici Rein van der Veen en Hans Colijn optreden. Beiden spelen vaker met elkaar maar ook in verschillende andere groepen, o.a. in Blue Funkateers.