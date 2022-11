Door: Redactie

In november 2020 is gymzaal De Meet in Haren afgebrand. De gymzaal werd overdag gebruikt door de basisscholen CBS De Borg, OBS De Wissel en GBS Het Mozaïek en in de avonduren verhuurd door Sport050.

Er wordt nieuwe gymzaal worden gebouwd. Als alles volgens planning verloopt wordt de nieuwe gymzaal in het 3e kwartaal van 2023 opgeleverd.