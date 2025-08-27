Nieuwe naam: Clockhuys Cultuur – 30 augustus open dag

Door: Redactie

Het kloppend hart van cultuurminnend Haren worstelde de laatste tijd een beetje met haar roepnaam. Was het nu CKC, Centrum voor Kunst en Cultuur of was het gewoon ‘t Clockhuys? Directeur Agnes Winter heeft de knoop doorgehakt. Vanaf deze maand heet het: Clockhuys Cultuur.

De nieuwe naam en huisstijl maken deel uit van de nieuwe koers die directeur Agnes Winter (38) vorig jaar bij haar aantreden aankondigde. Ze benadrukte toen in deze krant het belang van kunst en cultuur als brandstof voor de samenleving. Ze zei: “Het is lastig te bepalen wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. Dat vraagt vaardigheden zoals reflectie en duiding, die je in muziek, beeldende kunst of theater kunt leren. Samen cultuur beleven is een vorm van samenleven. Je krijgt er zelfvertrouwen van en je ontmoet mensen. Ik wil Harenaars dit zelf laten ervaren.” Aldus de missie.

Brainstormen

Het valt op dat Agnes Winter over Clockhuys Cultuur praat alsof het een brainstormsessie is. Terwijl ze vertelt over hun 1000 leerlingen (muziek, theater, beeldend) en over aanwas uit de nieuwe wijk Harenerholt worden bestaande activiteiten besproken: elektronische beats maken, popkoor, extra theateraanbod. En nieuwe ideeën: open podium voor optredens, meer jazz, jong en oud bij ‘t Clockhuys betrekken. “Een geluidsstudio zou ook mooi zijn, want daar kun je weer allerlei workshops bij bedenken”, zegt Agnes. Ze weet zich gesteund door het betrokken team van het Clockhuys, waaronder cultuurcoach Sijas, die het afgelopen jaar al een flink deel van Haren creatief aan het denken heeft gezet. Kortom, Clockhuys Cultuur zit in een goede flow.

Steun

“We blijven idealistisch”, zegt Agnes met een veelzeggende glimlach. “Ik kan heel blij worden als ik een moeder hoor vertellen dat haar dochter het Clockhuys ziet als tweede huiskamer en dat wij een steun voor haar zijn in een lastige periode in het gezin.” Op 30 augustus van 11.00-16.00 uur is er een Open Dag (op het plein) om kennis te maken met het cursusaanbod en waar om 12:00 samen met wethouder Kirsten de Wrede de nieuwe naam en huisstijl worden gelanceerd.

foto: Agnes Winter is druk bezig met haar missie in Haren.

