Nieuwe podcast Haren de Krant over euthanasie

Door: Redactie

Onder de naam Kern van het Verhaal publiceert Haren de Krant podcasts over mensen met een goed verhaal. Het doel is om in gesprekken te komen tot de kern van die verhalen.

In de serie verschenen al podcasts over ouderdom (met oud nieuwslezer Rien Huizing) en over een Harenaar die per fiets door Amerika reisde (van coast to coast). Deze week verscheen het interview met Tanja Schrage, arts. Zij werkt voor verpleeghuizen in onze regio en heeft in die rol al tientallen mensen geholpen aan een waardig levenseinde: euthanasie. Dat onderwerp is nog omgeven met veel vragen en die worden in dit interview beantwoord. Schrage maakt ook geen geheim van haar dilemma’s wanneer zij moet beoordelen of er sprake is van ‘ondragelijk lijden’.

De podcast duurt 45 minuten en is hier te beluisteren: Podcast Haren de Krant over euthanasie

Tanja Schrage, arts