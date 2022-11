Nieuwe winkel Ooit & Nu Winkelen met warm gevoel

Door: Redactie

Aan de Rijksstraatweg 131, waar voorheen Tof Kinderkleding was gevestigd, brandt sinds kort weer licht. Mirjam Glastra opent 30 november Ooi & Nu, een winkel met brocante en curiosa, waar straks mensen met een beperking aan de slag zullen gaan.

Tijd

Mirjam startte met haar partner zestien jaar geleden al een dagbestedingsproject en in 2016 begon het stel in Winschoten ook nog een kringloopwinkel volgens hetzelfde recept. “Voor mij is dagbesteding een goede manier om mensen met een beperking ruimte te geven. Ruimte en vooral tijd”, zegt Mirjam. “We leven in een wereld waar alles snel moet en daardoor is er op de arbeidsmarkt weinig plek voor mensen die daar niet in mee kunnen komen. Het is mijn doel om in deze winkel het juiste klimaat te creëren waar zij lekker hun werk kunnen doen, maar dan in een ander tempo.”

Doelen

In haar concept werkt Mirjam met doelen, die voor iedere medewerker anders kunnen zijn. “Het kan voor iemand al een enorme stap zijn om een klant aan te spreken. Of om zelfstandig af te rekenen”, zegt Mirjam. “Voor die stappen neem ik alle tijd en je ziet hoe goed het de medewerkers doet als ze dan zo’n doel bereiken.” In Ooit & Nu is geduld dus de norm en daarin zit waarschijnlijk Mirjam’s grootste kracht. Ze gaat vier werkplekken bieden en is nu nog bezig kandidaten (met een PGB) te werven. “Ik maak me er niet druk om, kandidaten genoeg”. Wie belangstelling heeft kan zich in de winkel melden. “In het begin ga ik zelf in de winkel staan, totdat het draait zoals het moet.”

Leuke winkel

Los van haar maatschappelijke waarde, wil Mirjam vooral ook een leuk assortiment brocante en curiosa aanbieden, variërend van kleine meubels tot ludieke gebruiksvoorwerpen in huis: altijd oud en gebruikt. “We kopen zelf in, soms ook in Frankrijk, waar we de markten afschuimen”, zegt Mirjam. Over de naam van de winkel: Ooit was het een droom, nu is het tijd om die te realiseren. Die wijsheid is van toepassing op haar en haar man, maar ook voor haar toekomstige medewerkers.

foto: Mirjam Glastra in de winkel, nog tijdens het inrichten…