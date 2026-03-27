Zakelijk nieuws van New Nexus uit Haren

De Groningse IT-consultancybedrijven New Nexus en Nexler bundelen hun expertise op het gebied van Artificial Intelligence. Per 1 april wordt Nexler onderdeel van New Nexus en brengen beide organisaties hun AI-dienstverlening gezamenlijk naar de markt onder de naam New Nexus AI Solutions.

Met deze stap spelen de bedrijven in op de groeiende behoefte bij organisaties in Noord-Nederland aan praktische, betrouwbare en verantwoord toegepaste AI-oplossingen. Door strategisch advies, technologie en adoptie te combineren, ontstaat één geïntegreerd aanbod: van AI-visie tot concrete toepassingen op de werkvloer.

Van strategie tot toepassing

Als strategisch IT-partner helpt New Nexus organisaties om effectiever samen te werken, datagedreven te sturen en hun dienstverlening te verbeteren. Dit doen zij via consultancy, detachering en projecten op het gebied van softwareontwikkeling, AI, business intelligence en IT- en verandermanagement. Nexler richt zich specifiek op het slimmer en zinvoller inrichten van werkprocessen met behulp van process automation, AI en data(visualisatie). Hierbij ontwikkelen en implementeren zij zowel maatwerkoplossingen als herbruikbare, kant-en-klare AI-oplossingen, waarbij vaak voor een hybride aanpak wordt gekozen.

Met AI Solutions ontstaat binnen New Nexus een vierde bedrijfsonderdeel dat organisaties begeleidt bij elke volwassenheidsfase: van strategie en experiment tot implementatie, opschaling en gebruik. Klanten profiteren daarmee van één samenhangende en toekomstgerichte aanpak.

AI in de praktijk

Samen hebben de organisaties ruime praktijkervaring met de toepassing van AI voor organisaties in verschillende sectoren en volwassenheidsfases. Zo realiseerde New Nexus voor coöperatie voor de scheepvaart Bebeka een AI-oplossing om 98% van hun documentverwerking te automatiseren en adviseert het Provincie Drenthe over de AI-strategie als onderdeel van hun bredere digitaliseringsambitie. Opdrachtgevers van Nexler zijn onder meer MKB-ondernemingen en (semi)overheidsorganisaties. In samenwerking met het Centrum voor Informatie Technologie ontwikkelde Nexler voor de Rijksuniversiteit Groningen verschillende RPA- en AI-oplossingen om repetitieve taken maar ook complexere processen te automatiseren. En voor een grote internationale Noordelijke transportonderneming versnelden ze de responstijd door het proces van transportaanvragen met behulp van AI volledig te automatiseren. Daarnaast biedt Nexler AI-assistenten en agents op het gebied van onder andere orderverwerking, facturatie, procesbewaking en dataontsluiting.

Zinvol werk voor mensen

Naast inhoudelijke versterking is er sprake van een duidelijke culturele match. Beide organisaties delen een nuchtere, pragmatische benadering, een sterke maatschappelijke betrokkenheid en de overtuiging dat technologie pas waarde heeft als deze mensen ondersteunt in hun werk.

Richard, mede-eigenaar van New Nexus: “We voelden bij Nexler meteen een inhoudelijke en culturele klik. Hun manier van werken en hun AI-oplossingen sluiten naadloos aan op wat wij met AI Solutions willen bouwen: praktische toepassingen die organisaties écht verder helpen. Deze stap gaat niet alleen over technologie, maar vooral over mensen. We delen dezelfde nuchtere aanpak en de drive om zinvol werk te doen. Dat maakt dit een logische en gelijkwaardige samenwerking.”

Ook voor Nexler is de aansluiting een bewuste keuze, vertelt oprichter Bert Tukkers: “We hebben bewust gekozen voor aansluiting bij New Nexus. Hun visie op AI, hun manier van werken en hun aandacht voor mens en maatschappij passen goed bij wie wij zijn.” Mede-oprichter Martijn Roorda vult aan: “Wat ons verbindt, is de focus op toepasbare AI. Geen hype, maar oplossingen die werk slimmer en zinvoller maken. Binnen New Nexus krijgen onze expertise en producten de ruimte om verder te groeien.”

Continuïteit en kansen

De acht medewerkers van Nexler treden in dienst bij New Nexus en blijven hun huidige klanten bedienen. Bert Tukkers begeleidt samen met het management van New Nexus de integratie van activiteiten en processen. Martijn Roorda blijft verantwoordelijk voor het accountmanagement van het huidige klantenbestand en draait daarnaast mee in de andere commerciële activiteiten van New Nexus.

Met de oprichting van AI Solutions versterken New Nexus en Nexler samen het AI-ecosysteem in Noord-Nederland en ontstaan nieuwe kansen voor organisaties, IT-professionals en de regionale economie.