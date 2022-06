NNCZ (Zonnehof) boort weer nieuwe bronnen aan in personeelswerving

Nieuws:

Door: Redactie

Na de verdubbeling van het aantal leerlingenplaatsen in maart van dit jaar (start van 76 leerlingen), is zorgorganisatie de NNCZ (waar Zonnehof Haren bij hoort) weer gestart met het werven van leerlingen in de werken-leren variant (BBL) voor de nieuwe groepen in september aanstaande.

In september wil de NNCZ starten met 40 nieuwe BBL leerlingen. Een deel daarvan is al werkzaam binnen de NNCZ en krijgt de kans om door te groeien, een ander deel van de werving vindt extern plaats. Bestuurder Roeli Mossel: ‘Naast werk-leerplaatsen is er ook de mogelijkheid vanuit de NNCZ om huisvesting te regelen. Hiervoor heeft de NNCZ een ‘zorgprofessionalshuis’ in het zuiden van de stad Groningen. We zijn aan het onderzoeken of een dergelijke vorm van huisvesting ook in Hoogeveen mogelijk is.’ Binnenkort vinden de selectiegesprekken plaats, waar zo nodig ook de behoefte aan huisvesting aangegeven kan worden. ‘We zijn blij dat we met deze gekozen koers er op dit moment nog steeds in slagen voldoende medewerkers in de zorg te hebben.’

De NNCZ investeert in deze leerlingenplaatsen en de huisvesting voor deze leerlingen om in de toekomst langer professionals beschikbaar te hebben om de groeiende vraag van ouderen op te kunnen vangen.