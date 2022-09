Noa (Haren) doet mee aan fotowedstrijd National Geographic en zoekt supporters

Nieuws:

Door: Redactie

De 22-jarige Noa Pawirodimedjo uit Haren heeft fotografie als hobby. Niet met grote camera’s, maar ze fotografeert met haar telefoon.

Ze heeft de onderstaande foto ingestuurd en is nu op zoek naar supporters die op haar bijdrage willen stellen via: https://www.nationalgeographicfotowedstrijd.nl/inzendingen/?id=60141

De concurrentie is groot, want er zijn honderden schitterende foto’s te zien op de website van National Geographic. De jury bestaat voorts uit vakmensen, waaronder fotografe Sacha de Boer. De foto van Noa is gemaakt op het Griekse eiland Corfu.