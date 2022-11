Nog weinig Harenaars maken gebruik van gratis vervoer naar kledingbank

Nieuws:

De afgelopen maanden is er door Harenaars amper gebruik gemaakt van de mogelijkheid nom zich gratis te laten vervoeren naar Kledingbank Maxima in Sappemeer. Henk Slagter uit Glimmen, één van de roergangers van de kledingbank, doet nog maar eens een oproep.

Door de prijsstijgingen van energie en in de supermarkt komen er steeds meer bezoekers naar kledingbank Maxima in Sappemeer. In twee maanden tijd al 1100. Ze laten hun specificatie van de uitkering zien en kunnen gratis gaan shoppen. Wie een laag inkomen heeft tot 120% bijstand kan dit door Humanitas laten toetsen op woensdagmiddag in de bieb en ontvangt een verwijsbrief. Maxima is een modezaak zonder kassa die mensen ondersteunt op de weg van minima naar maxima. Er is voor kinderen veel nieuwe kleding; kinderen moeten op school volledig mee kunnen doen! De afstand van Haren naar Sappemeer is nogal onhandig met het openbaar vervoer. Daarom zijn er vrijwilligers die maandelijks mensen van Haren naar Sappemeer willen meenemen in de auto. De eerstvolgende ritten zijn op de woensdagmiddagen 30 november en 21 december. Vertrek auto’s om 13.00 uur, u bent tussen 15.30 en 16.00 uur weer terug. Tevoren graag aanmelden bij WIJ Haren, Telefoon: 050-367 48 84; Email: wijharen@wij.groningen.nl De auto’s vertrekken vanaf Kerklaan 5, voorheen Torion.