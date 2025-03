Noordlaren Muziek presenteert het jaarlijkse passieconcert

Nieuws:

Sinds het jaar 2013 heeft Noordlaren Muziek in samenwerking met het muzikaal ensemble Consequens onder leiding van Han Warmelink de traditie opgebouwd van een jaarlijks passieconcert.

De klassieke muziek is rijk aan passiemuziek, die haar grootste bloei heeft beleefd in de tijd van de barok, vooral van de 16e tot de eerste helft van de 18e eeuw. Passiemuziek verklankt het bijbelverhaal van het lijden en sterven van Jezus. Veruit de beroemdste passiecompositie is de Matthäus-Passion van Johan Sebastian Bach. (Een Passion is een muzikaal werk in meerdere delen voor solozangers, een koor en vaak instrumentale begeleiding.) Maar er zijn heel veel Passionen geschreven, en in onze in Noordlaren opgebouwde traditie wordt elk jaar een veel minder bekende Passion uitgevoerd. Het dit jaar door Consequens uit te voeren programma is bijzonder. Want daarin wordt vooruitgegrepen op de bijbelse gebeurtenissen na Jezus’ sterven: zijn wederopstanding ‘op de derde dag’ na Goede Vrijdag. Dan valt het christelijke feest van Pasen. Uitgevoerd zal worden de Historia der Auferstehung Jesu Christi van de componist Heinrich Schütz die ongeveer 100 jaar voor Bach leefde en werkte. Het ensemble Consequens zal dit werk uitvoeren met zes zangers en zeven instrumentalisten.

Zondagmiddag 13 april 2025 om 15.00 uur, Bartholomeuskerk, Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 17,50. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

