Noordlaren Muziek presenteert: klassieke muziek van Franz Schubert 

Op zondagochtend 5 februari om 10.30 uur is er weer een concert in de Bartholomeuskerk in Noordlaren.

Op 5 februari presenteert men een Schubert-programma: Christian Sanders and friends. De twee pianisten Christian Sanders

en Byron Hue spelen werken van deze componist, zowel afzonderlijk als samen vierhandig, te weten een van Schuberts mooiste pianosonates

en twee kortere vierhandige stukken.

Daarnaast brengt mezzosopraan Dina Hao, begeleid door Byron Hue,

een aantal van Schuberts geliefde liederen ten gehore. Speciaal voor dit concert heeft Noordlaren Muziek een vleugel gehuurd.

Franz Schubert

zondag 5 februari 2023, 10.30 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 15,00. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

inclusief een kop koffie of thee in het tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

KAARTEN RESERVEREN:

via e-mail, let op: ander e-mailadres dan eerder:

dirkherman@gmail.com

Zie ook onze website: www.noordlarenmuziek.nl