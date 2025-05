Noteer in agenda: speurtocht in Boeremapark

Nieuws:

Door: Redactie

Kinderspeurtocht maandagmiddag 9 juni 2025

Speurtocht in het Boeremapark Haren

Op maandagmiddag 9 juni, 2e Pinksterdag, kunnen kinderen tot 7 jaar op zoek naar alles wat er zoal vliegt in het Boeremapark. De speurtocht start om 14:00 uur bij de grote stenen Burgemeester Boeremabank in het park.

Met de kinderspeurtocht in het Boeremapark leer je het park en haar bewoners op een leuke manier beter kennen. De speurtocht is voor kinderen tot 7 jaar, onder begeleiding van hun ouders of grootouders. Bij de start krijgen de deelnemers een routekaart en een aantal vragen. Die vragen moeten tijdens de tocht worden beantwoord, waarbij de (groot)ouders natuurlijk een beetje mogen helpen. Op die manier wordt het park op een leuke manier ontdekt. De deelnemers starten vanaf 14:00 uur om de beurt met tussenpozen van ongeveer 5 minuten. Voor de deelnemers die de eindbestemming halen staan er leuke spelletjes en wat lekkers klaar.

Meedoen?

Wil je graag meedoen? Kom dan gewoon langs in het Boeremapark op maandagmiddag 9 juni. Vooraf aanmelden hoeft niet en deelname is helemaal gratis.