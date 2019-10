Om eist TBS met dwangverpleging tegen Harense schaakgrootmeester

Door: Redactie

Het OM heeft gisteren in de rechtbank stevig uitgepakt tegen de Harense schaakgrootmeester Y.V. Over hem stond een artikel in Haren de Krant van september. De Harenaar kwam eerder in het nieuws, omdat hij in een tentje woonde in het Noordlaarderbos.

Het OM ziet in V. geen ludieke man, maar een gevaar voor zijn omgeving. Zelfs geweld sluit men niet uit. V. wordt onberekenbaar genoemd. Al een paar jaar stuurt hij brieven naar mensen, ook van de media, waarin hij misstanden in de wereld aan de kaak stelt. Bovendien leeft hij in conflict met zijn familie, die aangiftes deed wegens stalking en bedreiging. Het Pieter Baan Centrum stelde vast dat V. een stoornis heeft.

In de rechtszaal waren extra veiligheidsmaatregelen genomen, omdat werd gedacht aan acties van sympathisanten van V. Die bleven uit. Volgens een verslag van Dagblad van het Noorden nam de Harenaar in eerste instantie de regie van de zitting. Dat werd niet getolereerd door de rechters.

Op 17 oktober wordt de uitspraak verwacht.