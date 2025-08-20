Omgeving Pinksterbloemweg zou vaker waterproblemen hebben

Door: Redactie

In de omgeving van de Pinksterbloemweg is een aantal bewoners bezorgd over de staat van het waterleidingnet in hun wijk. Dat laten zij aan de redactie weten na de (in hun ogen) ‘zoveelste’ breuk in hun straat. In de wijk Oosterhaar is de afgelopen jaren inderdaad geregeld een waterleiding kapot gegaan, maar het is niet duidelijk of dit beeld afwijkt van de rest van Haren, waar ook af en toe een waterleiding springt.

Vandaag stond de Pinksterbloemweg blank en dankzij hulp van Waterbedrijf Groningen hebben de bewoners weer water. Over de oorzaak is niets bekend, maar omwonenden weten zeker dat het leidingennetwerk sterk verouderd is. De afdeling Communicatie van het Waterbedrijf was niet bereikbaar voor een toelichting. Wij hebben het bedrijf via een e-mail vragen gesteld over de situatie in Haren.