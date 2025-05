Ondernemende vrouwen in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Niet alleen in het centrum van Haren zijn de afgelopen maanden nieuwe winkels gestart, ook elders in het dorp treffen we mensen die de stap naar de zelfstandigheid hebben gemaakt. We lichten er twee ondernemende jonge vrouwen uit, de kapsters Nadia Zijlstra en Marianne Stuut.

Nadia Zijlstra:

Kapster met een visie

Nadia Zijlstra (26) is aan de Meerweg in Haren voor zichzelf begonnen. Ze mocht een bijgebouw van een woning in gebruik nemen en daar is ze blij mee. Ze liep namelijk al een half jaar met plannen rond voor een eigen salon. Dat begon toen zij kennismaakte met haarverf op natuurlijke basis. “Bijna overal wordt haarverf met chemische stoffen en ammoniak gebruikt, dat was vroeger heel normaal”, zegt Nadia. “Maar ik vind het voor zowel de klant als de kapper niet echt gezond en daarom was ik direct geïnteresseerd toen ik hoorde dat er haarverven bestaan die zijn gemaakt van blaadjes van planten, zoals indigo, korstmos en laurier. Mijn tante heeft een huidaandoening en kon niet tegen de gewone haarverven, zij bracht me eigenlijk op het idee.” Nadia werkt nog bij een kapsalon in de stad, maar bouwt dat af. In Haren is ze geopend op zondag en maandag. Meer info: www.freshlook.nu (dus NU en niet NL).

Marianne Stuut:

Dit is een creatief beroep

Een snuffelstage bracht Marianne Stuut (35) in 2007 bij een kapsalon in Haren, waar ze haar eerste vaste baan in dit beroep aanvaardde. “Ik heb dit altijd een prachtig beroep gevonden, want je kunt mensen blij maken. Het is een creatief en sociaal beroep, waar communicatie belangrijk is. Natuurlijk moet je de techniek van dit werk beheersen, maar het verschil maak je toch echt door de manier waarop je werkt. Ik vind principieel dat je ruim de tijd moet nemen om kennis te maken als iemand hier voor het eerst komt. Inschatten wat iemand met haar haar wil doen. Welke uitstraling vindt iemand leuk? Als iemand zegt: ‘Ik wil iets lekker fris en vrolijks voor de zomer’….dan is het voor mij een heel leuke uitdaging om dat te vertalen naar een coupe. Goed kijken naar het gezicht, kleuren die bij iemand passen.” Na jaren dienstverband wilde Marianne haar eigen salon beginnen, omdat ze het nu eens wil doen zoals zij dat het beste vindt. Ze zegt: “Tijd nemen, communiceren; dat zijn voor mij belangrijke dingen. Ik vind het fijn als ik een band kan opbouwen met mijn klanten (zowel man als vrouw).” Onlangs opende Marianne haar Salon Haren aan Felland-Noord. Binnenkort verhuist zij naar de overkant van de weg. Steeds meer mensen weten haar te vinden en daarom heeft zij inmiddels een kapster in dienst genomen. Zie ook www.salonharen.nl