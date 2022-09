Ondernemers met plannen zijn welkom in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Ondernemend Haren zoekt contact met ondernemers, die van plan zijn in een franchiseformule te stappen.

Het is volgens centrummanager Daphne de Haan bekend, dat de grote winkelformules wel naar Haren willen, maar dat niet kunnen wegens een gebrek aan franchisenemers. Op 21 november is er een Franchisemarkt in het Forum te Groningen, waar ondernemers hun kansen kunnen verkennen tijdens gesprekken met mensen van landelijk opererende winkelformules. Zij ontmoeten daar ook ondernemersverenigingen, waaronder Ondernemend Haren. In Haren staan enkele winkelpanden leeg, dus wie het wil kan morgen beginnen. De Harense centrummanager wil ondernemers graag begeleiden in het vinden van een geschikt pand of een passende financiering. Meer informatie op www.franchiseformules.nl of: info@bedrijvenverenigingharen.nl