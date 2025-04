Onderzoek: Groningen stevent af op flink tekort aan mantelzorgers in 2040

Nieuws:

Door: Redactie

Minder mantelzorgers voor mensen met dementie, in 2040 zo’n 13.800 tekort in Groningen. Dat lijkt een wake up call voor de samenleving. Groningen telt ruim 9.700 mensen met dementie. Mede door vergrijzing zal dit aantal in 2040 naar schatting toenemen tot zo’n 15.400, een stijging van bijna 58%. De zorgvraag stijgt hierdoor sneller dan het aantal beschikbare mantelzorgers. Dit blijkt uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen op basis van data van het CBS, Vektis en Alzheimer Nederland. Zie https://www.zusterjansen.nl/blog/dementie-mantelzorg/

Aantal mensen met dementie stijgt harder dan aantal mantelzorgers

Volgens Alzheimer Nederland krijgt iemand met dementie gemiddeld hulp van 2,6 mantelzorgers. In 2040 zal dit aantal dalen naar 1,7. Dat betekent dat de nu al zwaar belaste mantelzorgers er straks gemiddeld meer dan 30 uur extra zorg per week bij krijgen. Willen we over vijftien jaar dezelfde zorg blijven bieden aan mensen met dementie, dan komen we naar verwachting ruim 416.000 mantelzorgers tekort. In Groningen gaat het om een tekort van zo’n 13.800 zorgende naasten.

Gemeente Groningen heeft de meeste mantelzorgers nodig

Mensen met dementie hebben steeds meer zorg nodig. In de beginfase van de ziekte kunnen naasten vaak nog te hulp schieten, maar in de toekomst zullen er steeds minder mantelzorgers beschikbaar zijn om de zorg bij dementie te dragen.

Streven we om in 2040 per gemeente dezelfde zorg te kunnen leveren als vandaag de dag? Dan zijn er tegen die tijd vooral in gemeente Groningen veel mantelzorgers nodig. Naar schatting zal hier over vijftien jaar een tekort zijn van ruim 4.880 mantelzorgers. Ook in Westerkwartier is het waarschijnlijk alle hens aan dek vanwege een tekort van zo’n 1.590 mantelzorgers.

De top 5 Groningse gemeenten die in 2040 de meeste mantelzorgers nodig gaan hebben vanwege het stijgend aantal mensen met dementie is:

Groningen: ruim 4.880 extra mantelzorgers nodig in 2040

Westerkwartier: ruim 1.590 extra mantelzorgers nodig in 2040

Midden-Groningen: ruim 1.420 extra mantelzorgers nodig in 2040

Het Hogeland: ruim 1.290 extra mantelzorgers nodig in 2040

Eemsdelta: ruim 1.160 extra mantelzorgers nodig in 2040

De gemeente Pekela heeft de ‘minste’ extra mantelzorgers nodig, al gaat het hier alsnog om een tekort van zo’n 260 hulpkrachten.