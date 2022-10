Ongeval Molenweg, hulpdiensten onderweg (met updates): Fietser aangereden en gewond.

Door: Redactie

Dinsdagmiddag rond 15.40 uur rukken hulpdiensten uit naar de Molenweg in Haren. Daar zou een ongeval zijn gebeurd, waarvan wij nog geen details kennen.

Update dinsdag 16.00 uur: De Molenweg in Haren is momenteel afgesloten voor verkeer.

Update 16.05 uur: Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een fietser op de driesprong Botanicuslaan/Molenweg. De fietser is hierbij gewond geraakt en wordt door ambulancepersoneel behandeld.

Update 16.30 uur: De vrouw die is aangereden is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

Foto: Liam Lameris, 112Groningen/Haren de Krant