Onnen gaat zelf de ‘betonblokken’ te lijf

Nieuws:

Door: Redactie

Bewoners van Onnen, die de snelheidsremmende betonblokken lelijk vinden, hebben hun grieven geuit aan het Gebiedsteam Haren van de Gemeente Groningen. In soepele harmonie werden plannen gemaakt om de blokken te vervangen door zelf vervaardigde houten bloembakken. Zij kregen de steun van het gebiedsteam.

Zaterdag a.s. gaan actieve dorpelingen aan de slag om de bakken te maken. Janneke Geurts is één van hen en ze zegt: “We zijn de betonblokken in het dorp (geplaatst om de snelheid te beperken) zo zat dat we een plan hebben gemaakt dat we met de gemeente hebben besproken. Heel fijn om te merken dat de gebiedsmanager enthousiast was en ons idee een warm hart toe droeg. Ook de samenwerking met andere medewerkers van de gemeente loopt soepel en snel. Tijdens Burendag gaan we onder leiding van Bartelds Hoveniers met zo’n 20 personen grote plantenbakken timmeren en vullen. Het aangezicht van Onnen zal hierdoor positief veranderen.”