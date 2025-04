Onrust op plein bij station (met update)

Door: Redactie

Op dit moment, zaterdagochtend 8.45 uur, is politie aanwezig bij een flat achter het NS station van Haren.

Naar wij vernemen is er een dreigende situatie in één van de appartementen, waar iemand wellicht uit het raam wil springen. Meer informatie ontbreekt.

Update 9.00 uur: Wat er aan de hand is, is niet duidelijk. De politie heeft het gebied met lint afgezet. Een man zou uit het raam om hulp schreeuwen en bebloed zijn, zeggen getuigen. Het heeft er schijn van dat het hier gaat om iemand met psychische problemen. Daarom melden wij op deze plaats later de eventuele afloop van het incident en plaatsen we geen updates meer.