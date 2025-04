Nieuws:

Door: Redactie

We ontdekten een prachtig en enthousiasmerend filmpje over Haren, dat al in 2015 werd gemaakt. Het geeft in een paar minuten een absoluut goed gevoel bij Haren en haar mogelijkheden.

We een link staan op de homepage van makelaardij Feenstra in Haren.

Promotiefilm Haren 2025