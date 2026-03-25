Ontluikende lente met volop activiteiten in Haren

Ondernemend Haren laat weten dat er weer een paar opvallende evenementen staan gepland de komende tijd. Haren lééft, mede dankzij de ondernemers die voor reuring zorgen.

Fashiondag 28 maart

Zaterdag a.s. 28 maart is er weer de Fashion Dag in het centrum. Deelnemende winkeliers doen iets extra’s voor het publiek. Er worden weer drie shows gelopen, om 11:00 uur, 13:00 uur en 15:00 uur. U treft het podium aan voor de Dorpskerk. Deze dag zal weer duidelijk zijn dat Haren een echt modedorp is met regionale aantrekkingskracht.



Pasen 4 april

Zaterdag 4 april is het dorp in Paas-stemming. Dat zult u zien in het centrum van Haren, maar ook op het Anjerplein. Er zijn paashazen, een speurtocht en andere activiteiten om het Paasfeest te vieren.

Wijnwandeling 17 april

Op 17 april van 18-21 uur ziet u veel mensen door het dorp wandelen met een wijnglas in de hand. Ze bezoeken deelnemende winkels waar mooie wijnen worden geschonken. Goed voor de verbinding en je komt eens in winkels die je misschien nog niet kent. Een glas kopen (17,50) kan via www.ervaarharen.nl

Koningsdag zondag 26 en maandag 27 april

In Haren beginnen we al op zondag met het Koningsfeest vanaf 20.00 uur in een tent voor de Dorpskerk (live optredens en een DJ). Op maandag 27 april (Koningsdag) is er natuurlijk de vrijmarkt van 11-17 uur in het centrum van het dorp. Bovendien wordt er geproost op het Koningspaar tussen 16-20 uur met muziek en foodtrucks voor de Dorpskerk. ’s Avonds is er weer het Oranjeconcert in de Gorechtkerk (20.00 uur).