Ontmoetingskerk vraagt ‘input’ voor kerstpakketten tussen 2 en 14 december

Nieuws:

Door: Redactie

Dit jaar wordt door de Ontmoetingskerk Haren een Kerstpakkettenactie georganiseerd. Men gaat 400 kerstpakketten maken voor mensen voor wie een cadeau of een goedgevulde tafel met kerst geen vanzelfsprekendheid is.

Deze kerstpakketten zullen uitgedeeld worden door Gea van Gea’s Weggeefwinkel in Vinkhuizen. Zij weet precies wie deze pakketten echt goed kunnen gebruiken.

Doneren van spullen

De ontmoetingskerk vraag u om te helpen deze actie tot een succes te maken door het doneren van de volgende producten:

** shampoo ** wasmiddel ** kerstkoekjes ** kerstchocolaatjes ** chocolademelk ** houdbare slagroom ** koffie ** thee ** chips ** tandpasta ** pot of blik groente ** kerststol **

Deze producten kunnen worden ingeleverd bij de Ontmoetingskerk Haren, Sterremuurweg 4, op de volgende dagen en tijden:

Vrijdag 2 december van 10-17

Zaterdag 3 december van 10-17

Woensdag 7 december van 18-20

Vrijdag 9 december van 18-20

Zaterdag 10 december van 10-17

Woensdag 14 december van 18-20

Ook kunt u helpen door op vrijdag 2 en zaterdag 3 december uw oud ijzer in te leveren in de container van SimmereN op de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk in Haren. Het geld dat hiervoor wordt ontvangen komt volledig ten goede van deze kerstpakkettenactie.

Wilt u de actie ook graag financieel ondersteunen? Maak dan uw gift over op IBAN NL75 ABNA 0602440602 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Haren; o.v.v. kerstpakkettenactie 2022