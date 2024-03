Oog en Oor Huis in Onnen: bij veel mensen nog niet bekend

Door: Redactie

Een verborgen schat in Onnen, dat is het Oog en Oor Huis aan de Mottenbrink. Daar komen mensen die slechtziend of blind zijn, en tegelijk slechthorend of doof. Ondank die zeer ongemakkelijke mix van beperkingen kunnen deze mensen vreugde uit het leven halen en daarbij speelt het oog en Oor Huis een zekere rol.

Anelie Westhuis werkt al sinds 2001 voor mensen met deze meervoudige beperkingen. Op haar initiatief en met hulp van anderen is ze deze dagbesteding in Onnen opgericht. Een hechte groep mensen komt daar enkele keren per week bijeen om ‘van alles’ te doen. Het contact is van belang en er worden uitstapjes ondernomen. Er wordt geklust en er zijn creatieve bezigheden. De eindproducten daarvan zijn niet het hoofddoel, maar het maken ervan is dat wél.

Op 12 maart presenteerde de groep een creatief product met textiel, kunststof en duizenden spelden: een wandbekleding van vier vierkante meter in 1001 kleuren. Het werkstuk maakte de groep, deels op de tast, voor Jaap en Greetje Boerema, van wie zij hun onderkomen huren. Het werkstuk was bedoeld voor een hal met slechte akoestiek. Het kunstwerk absorbeert veel geluid en is dus geschikt voor dit doel. Maar bovenal is het een zeer fraai gekleurd kunstwerk geworden.

Op de foto enkele bezoekers en begeleiders.

In een latere uitgave van Haren de Krant volgt een artikel over het Oog en Oor Huis, dat in een betrekkelijke anonimiteit zoveel bijdraagt aan de levens van de mensen die hier komen.