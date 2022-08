Ooit ‘Paartje van de week’ – De briljante keuze van een dansleraar

Nieuws:

Door: Redactie

Eind jaren 50 koos de dansleraar van Dansschool Bus in de Poelestraat (stad) Henk en Hennie uit als ‘het paartje van de week’. Hij koppelde twee willekeurige leerlingen aan elkaar en kon niet weten dat deze jonge mensen in 2022 hun 65-jarig huwelijk zouden vieren.

Elke woensdagavond gingen ze naar dansles. Ze moesten nette kleding aan, want met een gewone spijkerbroek en blouse mocht je niet naar binnen. Hennie maakte haar avondjurken altijd zelf, want dat bespaarde geld. Eenmaal aan elkaar gekoppeld groeide tussen Henk en Hennie een band. Ze gingen buiten de lessen om ook dansen op zondag. Voor één gulden mocht je de hele avond te dansen. En de bewaker in de fietsenstalling was zo vriendelijk om toe te staan dat Hennie zich in zijn kantoor omkleedde, zodat haar jurk netjes bleef.

Trots

Het tweetal danste zich een weg door het leven, ze kregen kinderen en kleinkinderen. Ze toerden met hun caravan door Europa en bleven tot voor kort ook letterlijk dansen bij een dansvereniging. En nu, 88 jaar oud, beleven ze de mijlpaal. Deze maand vieren ze het feest met hun kinderen en kleinkinderen, die vol overtuiging zeggen: ‘We zijn super trots op jullie!’