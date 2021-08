Ook collector’s items: Inboedel Postiljon Hotel onder de hamer in aanloop naar sloop

Door: Redactie

Het bekende Postiljon Hotel aan de Emmalaan in Haren staat op de nominatie om te worden gesloopt. Eigenaar Frans Kappenburg gaat op deze locatie een nieuw hotel en appartementen realiseren. De inventaris van het oude café, restaurant, bar en zalen komt onder de hamer. De hotelvleugels blijven voorlopig nog in het gebruik bij de COA. Vanaf 3 september kan er (online) worden geboden.

Sulky QuickSilver S

Stoelen, tafels en de keukeninventaris worden geveild, maar ook de inventaris van bar en zalen. Volgens Kappenburg bestaat de veiling grotendeels uit heel praktische en bruikbare zaken, maar er zijn ook collector’s items. Kappenburg: “Zo wordt de originele sulky geveild waarmee QuickSilver S in de jaren 60 talloze internationale successen boekte. Het paard was destijds eigendom van de Groninger industrieel Joh. Smit (1882-1968).” Bij de sulky zijn de originele certificaten van vader en zoon Wagenaar, legendes in de drafsport.

De eerste uitbater van het Postiljon Motel (toen nog motel) was J.B. Bolhuis, die groot liefhebber was van de drafsport. Hij had Joh. Smit en QuickSilver S gekend en dat was duidelijk te zien in het nieuwe motel, dat hij in 1970 aan de Emmalaan in Haren opende. Veel schilderijen, tekeningen, foto’s en andere voorwerpen die met de drafsport te maken hebben zijn nog in het lege hotel terug te vinden. Ook de Bar kreeg de naam Quicksilver S box.

Informatie over de veiling

De veiling vindt plaats op www.onlineveilingmeester.nl (zoekterm Postiljon) en loopt van 3 t/m 15 september. Op maandag 13 september van 12.00-13.30 uur is er een kijkdag.