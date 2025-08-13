Ook dit jaar theater op Wilma’s Erf in Onnen

Door: Redactie

Op 10, 11 en 12 september speelt theatermaker Dette Glashouwer haar nieuwste voorstelling Bodem-Buik-Brein bij Wilma’s Erf in Onnen. Samen met componist/muzikant Joop van Brakel neemt zij het publiek mee op een humorvolle en verrassende reis door de wereld onder onze voeten én in ons lichaam. Een verhaal dat je waarschijnlijk nog nooit zo hebt gehoord… en dat je kijk op de wereld compleet kan veranderen.

Glashouwer, bekend van haar solovoorstellingen over ons geldsysteem, communicatie en de dood, maakt innovatief en prikkelend theater dat zowel aan het lachen maakt als tot nadenken stemt. In Bodem-Buik-Brein onderzoekt ze: Wat is eigenlijk de bodem, waar lopen we op en wat houdt ons in leven?

In een handvol gezonde aarde blijken evenveel levende wezens te zitten als er mensen op aarde zijn, en in onze buik wonen meer diertjes dan we cellen hebben. Wat als het microben zijn die signalen naar ons brein sturen? Wie is er dan eigenlijk verslaafd aan chocola?

Praktische informatie

Locatie: Wilma’s Erf, Zuidveld 16, 9755 TM Onnen

Data: 10,11,12 september

Aanvang is 19.30