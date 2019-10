Ook vv Glimmen zeer bezorgd over nieuw gemeentelijk beleid

Door: Redactie

Penningmeester Jan Deen van vv Glimmen zegt zeer bezorgd te zijn over de financiële positie van zijn club. Sinds de fusie met de gemeente Groningen wordt hij geconfronteerd met onaangename kostenstijgingen. Opgeteld zal de club jaarlijks 10.550 euro méér moeten uitgeven dan in de oude situatie. Deen zegt dat er nog niks definitief bevestigd is door de gemeente, zodat er onzekerheid is ontstaan.

Het heeft allemaal te maken met een exorbitante stijging van huurkosten van het sportcomplex van 3.800 naar 11.000 euro. “We moeten nu per uur afrekenen. Een extra wedstrijd kost dus direct geld”,zegt Deen. Verder is een gemeentelijke bijdrage voor kalk geschrapt en kan het ook niet meer uit om velden aan derden te verhuren.

Ook vindt de club het zeer jammer dat de Gemeente Groningen nu al bijna een jaar geen toestemming wil geven voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kantine. Daarmee wordt een kans om energiekosten te besparen geblokkeerd. Meer hierover in een artikel in Haren de Krant, 23 oktober a.s.