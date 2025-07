Op 14 juli drone boven regio Hortus-Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Groningen laat op 14 juli een drone vliegen boven de Hortus en Biotoop. Vermoedelijk wordt het gebied nauwkeurig in kaart gebracht met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van dit gebied. De gemeente is eigenaar van zowel Hortus als Biotoop. De beelden die vanuit de drone worden gemaakt zullen worden gebruikt in een informatieve film, zo legt de gemeente uit.

In een brief aan inwoners in dat gebied kondigt men de vlucht aan. Met privacy wordt rekening gehouden: “Bij het uitvoeren van vluchten met de drone staat de veiligheid en privacy van

inwoners voorop. De gemeentelijke dronepiloten hebben een uitgebreide opleiding gehad en hebben de verplichte certificaten behaald. De drone die zal worden ingezet voldoet aan alle eisen gesteld door de Inspectie, leefomgeving en transport (ILT). Ons uitgangspunt bij elke vlucht is om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk personen en/of

voertuigen in beeld gebracht worden. Per vlucht beoordelen we wat de impact op de privacy is en welke maatregelen we treffen om deze zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer er onbedoeld toch persoonsgegevens worden vastgelegd dan anonimiseren of vernietigen we deze.”