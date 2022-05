Op 14 mei manifestatie tegen overlast luchthaven Groningen Airport Eelde

Nieuws:

Door: Redactie

Een coalitie van bezorgde burgers organiseert op zaterdag 14 mei 2022 zes manifestaties op de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Eelde en Lelystad. Zij protesteren tegen de groeiende overlast van en vervuiling door het vliegverkeer.

De manifestaties bieden ruimte aan gerenommeerde sprekers, muziek en een landelijk stiltemoment. De burgers willen met de vreedzame bijeenkomsten tonen hoe breed en divers de wens voor krimp van de luchtvaart is. Zij pleiten voor krimp van Schiphol en sluiting van kleinere, verliesgevende luchthavens zoals Maastricht, Rotterdam en Lelystad.

Nooit eerder werd op zoveel Nederlandse luchthavens tegelijk actie gevoerd, zegt de organisatie.

Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden weer toe na een relatief rustige periode tijdens de coronapandemie.

De luchtvaartindustrie heeft veel schadelijke effecten op de samenleving, zegt de organisatie, zoals: het levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen. Ook het grondpersoneel, zoals de bagageafhandelaars, op Schiphol staat bloot aan hoge concentraties ultrafijnstof van vliegtuigmotoren. Op de site https://vliegherrie.nl laten duizenden Nederlanders weten wat de geluidsoverlast van het vliegverkeer aanricht in hun persoonlijke levens.

De manifestaties op 14 mei 2022 starten om 11 uur ’s ochtends, zijn vreedzaam en hebben nadrukkelijk niet tot doel de toegang tot de vliegvelden te beperken. De manifestaties zijn online te volgen via live streams op sociale media als Twitter, Facebook en Instagram. Meer informatie over de programma’s per luchthaven is te vinden op de speciale website https://14meimanifestatie.nl.

De manifestaties op de vliegvelden worden ondersteund door een groot aantal maatschappelijke en burgerorganisaties: Milieudefensie, Greenpeace, Extinction Rebellion, Urgenda, Milieufederaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Overijssel en Drenthe, SchipholWatch, Fridays For Future, Students For Future, Grootouders voor het Klimaat, Waddenvereniging, Stop Ecocide, Fossielvrij NL, Social Tipping Point Coalitie, Jonge Klimaatbeweging, Mobilisation for the Environment (MOB), Natuur & Milieu, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Stay Grounded, Youth for Climate NL, Platform Vliegoverlast Amsterdam, BTV-Rotterdam, SATL, Werkgroep Red Gelderland, plus de officiële bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol.