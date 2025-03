Op 16 april: Lezing voor schoolkinderen in kader 80 Jaar Vrijheid

Door: Redactie

Lezing voor schoolkinderen in kader 80 Jaar Vrijheid. Joodse kinderen tijdens Tweede Wereldoorlog uit Amsterdam gesmokkeld.

Fred van Vliet en Anja Gerritsma komen op woensdagmiddag 16 april in Haren spreken over de omvangrijke smokkel van joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde vanuit de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. De verzetsgroep van student Piet Meerburg heeft zo’n 600 joodse kinderen, onder wie talrijke baby’s, naar Friesland, Zuid-Nederland en Overijssel gebracht. Daar werden de kinderen naar onderduikadressen gebracht. De beide sprekers vertellen elk hun eigen betrokkenheid bij deze reddingsacties. De dubbellezing in de Forum Bibliotheek in Haren vindt plaats in het kader van de viering van ‘80 jaar vrijheid’ en is bedoeld voor schoolkinderen (vanaf groep 7/8). Ook hun ouders zijn van harte welkom.

In het begin van de oorlog werd via een ‘kindersmokkel’ een joodse baby bij een echtpaar aan de Singel in Sneek gebracht. Het echtpaar Van Vliet ontfermde zich over het jongetje, dat door hen Freddy werd genoemd. Hij zou zijn hele jeugd in Sneek bij zijn pleegouders blijven wonen. Als tiener vernam hij over zijn echte herkomst. Fred ging studeren en werd natuurkundedocent in Friesland. Pas op veel latere leeftijd heeft hij het met professionele hulp aangedurfd om zijn ware identiteit te onderzoeken. Sindsdien vertelt hij over zijn geschiedenis. Tal van scholen en organisaties, waaronder het Herinneringscentrum Westerbork, nodigen hem daartoe uit.

Aan de overkant van de Singel woonde de familie Gerritsma. Het waren de ouders van Anja Gerritsma die in de oorlogsjaren tientallen kinderen opvingen en ze naar geschikte onderduikplekken brachten. Haar vader was huisarts en kende vanuit zijn praktijk vertrouwde onderduikadressen. Enkele joodse onderduikers woonden in het laatste oorlogsjaar bij haar ouders in tot aan de bevrijding. Haar ouders hebben na de oorlog niet of nauwelijks over die oorlogstijd en de daaraan verbonden grote risico’s gesproken. Pas aan het eind van haar leven vertrouwde Anja’s moeder verschillende gebeurtenissen aan het papier toe. Haar manuscript wordt in het Joods Historisch Museum bewaard. Joodse overlevenden, die via haar ouders aan de Duitse bezetting konden ontsnappen hebben voor hen de Yad Vashem-onderscheiding aangevraagd.

Woensdag 16 april, 15.15-16.30 uur, Forumbibliotheek Haren (Brinkhorst 3)

Bestemd voor schoolkinderen (vanaf groep 7/8) en hun ouders

De dubbellezing vindt plaats in het kader van de viering van ‘80 jaar vrijheid’.

Toegang gratis; aanmelden verplicht via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

Nadere informatie via www.geboektinharen.com.