Op 3 april Passieconcert in Dorpskerk Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op Goede Vrijdag 3 april 2026 om 15.00 uur geeft het Vocaal Ensemble Groningen o.l.v. Wilfred Reneman een bijzonder Passieconcert in de Dorpskerk aan de Rijksstraatweg 188 in Haren.

Programma

Het Vocaal Ensemble Groningen heeft een traditie hoog te houden voor wat betreft de Passieconcerten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Daarbij wordt steevast gekozen voor onbekende, maar altijd interessante vocale muziek rondom de Lijdenstijd.

De concerten beloven dit jaar extra bijzonder te worden, want we werken in dit programma samen met accordeoniste Helena Sousa Estévez een sopraan Hannah Tomasini. De accordeon is een instrument dat niet snel in verband wordt gebracht met oude muziek, maar het is heel goed in staat om continuo- of strijkerspartijen te laten klinken. Het instrument mengt bovendien wondermooi met de menselijke stem.

Speciaal voor dit programma maakte dirigent Wilfred Reneman bewerkingen voor deze bezetting. Zo zult u het Stabat Mater Dolorosa van Guan Frances de Iribarren kunnen beluisteren met een accordeon als begeleidingsinstrument. En het 13e-eeuwse De la Crudel Morte del Cristo (uit het Laudario di Cortona) is voor deze gelegenheid in een geheel nieuw en moderner jasje gegoten.

Tenslotte zal de prachtige en virtuoze Lamento della Madonna van Giovanni Sances klinken in een versie voor gemengd koor, sopraansolist en accordeon.

Oude muziek, maar dan anders! Laat u verrassen door deze prachtige combinatie van stemmen en instrumenten. En schrik niet van een moderne dissonant …

Koor

Vocaal Ensemble Groningen is in 1991 in samenwerking met dirigent Wilfred Reneman opgericht met als doel het uitvoeren van oude muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance. Het ensemble is een projectkoor, de bezetting is dus per project anders. De zangers komen uit heel Nederland. Gemiddeld organiseren we twee projecten per jaar, waarin pittige muzikale ambities gecombineerd worden met veel gezelligheid.

Van 1991 tot 1997 vonden de koorprojecten ’s zomers in Nederland plaats; sinds 1998 maken we in de herfst om het jaar een mooie zangreis, zowel in Nederland als in het buitenland. We hebben inmiddels Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, België, Polen, Frankrijk, Albanië, Schotland en Duitsland bezocht. Dit jaar bestaat het koor 35 jaar!

Praktische informatie

Het concert duurt ruim een uur, zonder pauze. De deuren gaan een half uur voor aanvang open. Toegangsprijs: 15,00 euro aan de kerk, € 12,50 in de voorverkoop, inclusief programmaboekje. Kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. Reserveren: www.vocaalensemblegroningen.nl