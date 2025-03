Op weg naar Pasen: speurtocht en muziek in winkelpassage De Brinken

Nieuws:

Door: Redactie

De winkeliers van De Brinken hebben van 2 t/m 12 april een paasspeurtocht voor kinderen uitgezet in de winkelpassage. Er liggen aanwijzingen in de etalages van de winkels.

Voor de winnaar is er natuurlijk een leuke prijs.

Muziek

Op zaterdag 12 april, een week voor Pasen, is het tussen 13.15 en 16.00 uur extra gezellig in De Brinken, zeggen de winkeliers. Er is pianomuziek en er zingt een koor.