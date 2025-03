Open Dag Beatrixoord 22 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 22 maart heeft revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren (Dilgtweg 5) een Open dag.

In Beatrixoord is gedurende een jaar gebouwd aan een nieuwe vleugel. Op de nieuwe afdeling kunnen patiënten met een niet aangeboren hersenaandoening revalideren (neurorevalidatie). Ook is een nieuwe restaurant ‘Zuidzicht’ gebouwd. Belangstellenden zijn van harte welkom de nieuwe afdelingen te komen bekijken. De Open dag voor belangstellenden is van 13.00 tot 15.00 uur.

Voor kinderen zijn er activiteiten en behandelaren laten in verschillende kamers zien welke therapieën zij inzetten. De koks maken een lekker hapje voor de bezoekers.