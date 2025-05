Open Dag Hortus trok tweeduizend mensen

Door: Redactie

De Open Dag op zaterdag 17 mei in de Hortus Botanicus Haren was een groot succes. Meer dan 2000 bezoekers genoten van een feestelijke dag vol kleur, cultuur en natuur in de tuin.

De onlangs gerenoveerde Chinese Tuin stond centraal en was een ware publiekstrekker. Bezoekers bewonderden de authentieke gebouwen, de bloeiende planten en de betoverende sfeer, omlijst door live Chinese muziek die zacht over het water klonk. Ook buiten de Chinese Tuin was veel te beleven. Bezoekers konden meedoen aan workshops Chinees schilderen, genieten van traditionele Dim Sum, of kijken naar een drakendans. Het Groningen Confucius Institute was met diverse activiteiten vertegenwoordigd.

De organisatie kijkt met grote tevredenheid terug op de dag. Dankzij de inzet van bijna 100 vrijwilligers en de samenwerking met onder andere het Groningen Confucius Institute, Wushu Vereniging Bao Trieu, Tian Wei, docenten van de Chinese School en Treasure Dim Sum Products, werd het een inspirerende en feestelijke open dag.