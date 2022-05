Open Dag in De Biotoop was een succes

Door: Redactie

Zondag 22 mei kon het publiek een kijkje nemen in De Biotoop aan de Kerklaan in Haren.

Anke Smit van de PR-commissie zegt: “2350 bezoekers grepen de kans om het acht hectare grote, groene, terrein te verkennen en eens binnen te kijken bij zo’n 100 werkruimten. En er werd niet alleen gekeken; bezoekers werden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten. Er kon worden gefotografeerd, geschilderd, geschreven, gespeeld, gezongen geluisterd etc. Kortom teveel om op te noemen en eigenlijk teveel voor één Open Dag. Het weer werkte mee, de terrassen bij Vleugel F en de Open Kas zaten al snel vol en voor de kinderen, die buiten heerlijk konden rondrennen, was er een gratis ijsje. De gele open bus van het Nationaal Busmuseum pendelde maar tussen de P+R van Haren naar de Kerklaan. Het was een mooie dag waar, door alle betrokkenen, ongetwijfeld met tevredenheid op teruggekeken zal worden.”