Open Dag in De Sprank: 8 oktober

Stichting Sprank houdt Open Dag in Haren. Op zaterdag 8 oktober staan de deuren van woonlocatie De Buitenhorst, Oude Middelhorst 24 in Haren open voor publiek.

Belangstellenden zijn welkom tussen 13 en 16 uur. Bewoners en begeleiders leiden bezoekers rond en kunnen informatie geven over het zorgaanbod, vrijwilligerswerk, stage of het werken in de gehandicaptenzorg. Ook buurtbewoners die kennis willen maken zijn van harte welkom.

Sprank biedt zorg en ondersteuning aan cliƫnten met een verstandelijke beperking, in een christelijke woon- en leefomgeving.

Meer informatie: www.stichtingsprank.nl.