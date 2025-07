Open Tuinen 2 en 3 augustus

Nieuws:

Er is een Open Tuinen Estafette van Groei & Bloei Haren/Eelde op 2 en 3 augustus 2025.

De Open Tuinen Estafette bestaat al een aantal jaren bij Groei & Bloei in de provincie Groningen. Het is zo’n succes gebleken, dat ook andere

provincies, o.a. Drenthe en Friesland dit evenement hebben overgenomen. Op 2 en 3 augustus zijn de tuinen in Haren, Eelde en omgeving aan de

beurt. Er doen maar liefst 17 tuinen mee. De tuineigenaars kunnen u veel informatie geven over de keuze van planten, combinaties en nog veel

meer. Maar gewoon genieten, mag ook. De tuinen zijn open van 10.00 -17.00 uur. Na Haren/Eelde volgen tenslotte nog de tuinen van Midden-Groningen op 16 en 17 augustus 2025.

Meer weten? Kijk op onze website www.opentuinenestafettegroningen.nl Daar vindt u ook de meest actuele informatie over de openingsdagen en natuurlijk de adressen.