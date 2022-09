Opfriscursus Bridge in Glimmen start 21 september

Nieuws:

Door: Redactie

Bridgeclub H.B.S. (Heren Bridge Sociëteit) is van plan in het najaar een opfriscursus bridge te organiseren. Deze cursus is bestemd voor mensen die in het verleden wel eens gebridged hebben en dat graag weer willen oppakken. De cursus, 5 à 6 lessen van 2 uur, zal worden gegeven door een ervaren en enthousiaste bridgedocent en is gericht op de basisvaardigheden van het bridgespel (geen ingewikkelde conventies). Na afloop van de cursus kunt U op clubniveau bridgen.

Verdere informatie:

– Cursusgeld € 25,-

– Tijdstip: woensdagmorgen 11:00 – 13:00

– Locatie: Dorpshuis de Groenenberg, Glimmen – Eerste les: 21 sept. 2022 en vervolgens nog 4 of 5 woensdagochtenden

– Toegankelijk voor eenlingen en paren

– Men streeft naar een groep van 8 à 12 mensen

Informatie en aanmelding bij:

Eddie Gnirrep : 050-3113206

e.gnirrep@kpnmail.nl of

Jan Oosterhaven: 050-5251561