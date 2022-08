Opinie: Blindelings vertrouwen (door M. Berendsen, Haren)

Nieuws:

Door: Redactie

“BLINDELINGS VERTROUWEN”

Opiniestuk over onderwijs, door mevrouw M. Berendsen, Haren

Voor alle ouders met jonge kinderen komt er een moment dat er een keuze moet worden gemaakt, op welke basisschool plaats ik mijn kind en op basis waarvan doen we dat dan? Is lekker dichtbij het meest ideale of: waar zitten de buurtkinderen op school of maken we een bewuste keuze voor een bepaald soort onderwijs? Dit zijn immers de belangrijkste zaken waar we naar zouden moeten kijken toch? Op de website van een school staan immers louter positieve verhalen, vrolijke foto’s en een degelijk geschreven beleidsplan omtrent de visie en missie van de school welke zich toespitst op het kinds belang, uw kind, helemaal prima dus en geen reden tot zorgen zou je zeggen.

Maar is deze aanname wel zo vanzelfsprekend als dat wij denken? Ons kind zomaar toevertrouwen aan die leuke spontane juf en die de goedlachse directeur welke we nog kennen van die indrukwekkende wenmiddag waar alles er zo professioneel en gestructureerd uitzag. Maar krijgt uw kind als die schoolbel heeft geklonken en u het schoolplein weer heeft verlaten om aan het werk te gaan, echt wel de juiste vorm van onderwijs en weet u als ouder daadwerkelijk wat er zich allemaal afspeelt in de school en welke leerkracht uw kind van onderwijs voorziet en wat de kwaliteit hiervan is? Zo transparant als de communicatie doet vermoeden blijkt dit in werkelijkheid helaas lang niet altijd het geval.

In het oudergesprek, waarvoor er voor ons ouders, als het een beetje meezit, maar liefst 10 minuten worden gereserveerd, krijgen we vaak te horen hoe goed het gaat en waar we eventueel nog even op moeten letten, maar is die vluchtige mededeling wel voldoende? Ik hoor u denken, ja wat weten wij hier nou van en mijn kind is blij en tevreden dus ja dan zal het wel goed zijn…toch? Maar wat gebeurt er nu echt in de klas en wie bepaalt er binnen de school welke (onderwijs) zorg mijn kind benodigd is en is deze persoon wel kundig genoeg om dit te kunnen beoordelen en is deze persoon wel geheel onafhankelijk?

Een inspectie komt eens om de zoveel jaren een keer kijken of alles wel goed is gedocumenteerd en niet te afwijkend overkomt maar is dit aangekondigde bezoekje echt een kritische observatie van de school waarbij er wordt gekeken naar hoe de school er werkelijk voor staat of is dit slechts een “verplicht” momentje en volstaat een goede kop koffie en amicale directie hierin om positief te kunnen scoren? en als een school de VO-advisering het kind dan ook nog wat voorzichtig insteekt dan lijkt de kans op “problemen” gering.

De oorzaak van deze verminderde kwaliteit van het onderwijs is ongetwijfeld te herleiden naar de groeiende personeelstekorten en de recente coronaperiode waarin er ook van de onderwijskundigen het een en ander werd gevraagd maar het is toch te kort door de bocht om dit enkel en alleen als reden aan te voeren. Het beeld van een leerkracht welke de passie voor het onderwijs uitstraalt en die de echte intrinsieke motivatie heeft om uw kind te onderwijzen lijkt niet meer hedendaags te zijn. Is dit soort leerkracht dan van het uitstervende ras en is er structureel een andere wijze van lesgeven.

In onze tijd bijvoorbeeld, kende de schooldirecteur iedereen bij naam en was deze zicht en benaderbaar maar zijn de tijden tegenwoordig dan zo veranderd dat er enkel nog op afstand in een app of per mail gecommuniceerd kan worden over de noodzakelijke ouderbijdrage en ziektemeldingen onder de leerkrachten? Vindt een school ons kind als individu dan wel zo belangrijk of is hij/zij enkel een nummertje waarvoor er weer een vergoeding vanuit het Rijk kan worden getoucheerd?

Zelf heb ik als ouder ervaren, helaas pas op het moment bij het opmaken van de afrekening in groep 8, dat om er zomaar even vanuit te gaan dat de school door de jaren heen een juiste kwaliteit van onderwijs oplevert, ieder kind de aandacht geeft welke deze benodigd is en hierover transparant communiceert helemaal niet zo vanzelfsprekend meer is als dat wij als ouders zijnde denken. Kunnen we een school dan niet meer vertrouwen… dat zeker nog wel want er gaat op vele basisscholen ook heel veel goed maar ik zou u toch het advies meegeven om bij het maken van deze cruciale keuze een goede research hierin te doen en gedurende de schoolperiode een stevige vinger aan de pols te houden want uiteindelijk gaat het hier toch om de toekomst van ons meest dierbare bezit, ons kind!