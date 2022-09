Opinie: Heetste plek van Haren

Door: Redactie

Haren is een groene oase met prachtige grote bomen. Maar ‘s zomers kun je op het kale Raadhuisplein in de zon spiegeleieren bakken. Is dit het ideaal van de Harenaren? Betonnen potten en roestbakken met haast uitgedroogde struiken? De klimaatverandering heeft de hoofden van de Groningse gemeentebestuurders nog niet bereikt.

Hun ideaal blijft nog steeds de kaalslag, afgezaagde boomstammen waarop je kan zitten en ’s zomers jezelf bakken. De bestuurders hebben een groenplan (‘Vitamine G’!?), maar flinke bomen plaatsen, ho maar. Grote bomen geven schaduw, verkoeling en zuurstof. Kunnen wij, Harenaren, de Groningse bestuurders zo ver krijgen dat ook zij dit beseffen en grote bomen planten in de grond van het Raadhuisplein?

Lidwien Schuitemaker en Gabor Lodi

Haren