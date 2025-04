Nieuws:

Door: Redactie

De redactie ontvangt al enige tijd berichten over intimidatie en criminaliteit door jongeren in Haren en Glimmen. Kloppen die verhalen of zijn het slechts geruchten?

We willen hierover graag meer weten. Heeft u ervaringen of tips? Mail die aan redactie@harendekrant.nl.

Uw reacties worden niet zonder overleg gebruikt in onze berichtgeving.