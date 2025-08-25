Oproep van GlimmenZorgt aan inwoners van Glimmen

willyopRubriek Oldgo Haren – augustus 2025: En vergeet alle stenen in de Hortus niet. o.a de Rotstuin,
in de Keltische tuin hebben de stenen in het water...
AntoineopColumn Emile Koopmans, architect te Haren – augustus 2025: Als ik nog geen vegetariër was, zou ik het nu zijn geworden... Smakelijk eten allemaal!
JelleopWie durft pionier te zijn? Lokale radio 2.0 in Haren?: Lijkt mij een mooie nevenactiviteit voor Haren de Krant !!
Tjardo LouweopRubriek Oldgo Haren – augustus 2025: In de opsomming ontbreekt de kei in het Boeremapark.
Er is in het Boeremapark een grote kei geplaatst n.a.v. het 80...
willyopWaterleidingnet in oude wijken Haren is sterk verouderd; asbestdeeltjes vormen geen gevaar (met update): Let Op: Er zijn oplichters in de prov. Groningen actief die zeggen te werken voor het Waterbedrijf.
Vraag altijd naar legitimatie...
Geen reacties