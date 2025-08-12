Oproep voor presentaties voor de Burendag MAARWOLD.

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 27 september 2025 organiseren men Burendag Maarwold. Dat is voor alle bewoners tussen de Rijksstraatweg en A28. Het buurtfeest voor jong en oud is tussen 13:00 en 17:00 uur op de locaties: Westerholm, Nieuw Erasmusheem, Zonnehof, het Buut aan de Hemsterhuislaan en de H.Nicolaaskerk.

Meld je aan voor het leveren van een bijdrage

Het wijkplatform Maarwold laat weten: “Tijdens de Burendag willen we onze wijk laten bruisen van creativiteit, gezelligheid en bijzondere ontmoetingen. En daarvoor hebben we jou nodig! Wil je jouw talent, verhaal, of hobby delen met de andere bewoners van de wijk? Denk aan: workshops (bijv. schilderen, sieraden maken, koken), demonstraties (zoals sport, yoga of handwerken) of podiumkunsten (muziek, dans, theater, poëzie, verhalen). Doe dan mee en meld je aan vóór 17 augustus 2025 via: wijkplatform.maarwold@gmail.com

Omschrijf zo goed mogelijk (kort en bondig) wat je wilt doen. Iedereen kan een bijdrage insturen van ongeveer 15 tot 30 minuten en … het staat open voor jong en oud ! We kunnen geen vergoeding bieden. Wij nemen dan contact op voor verdere uitwerking en zorgen dat je een plek krijgt waar je je kunt laten zien en horen. De burendag is voor alle bewoners van de wijk Maarwold. Iedereen kan dan komen kijken, luisteren, leren, genieten én meedoen! Samen maken we er een onvergetelijk burenweekend van.”