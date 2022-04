Oproep: vrijwilligers gezocht voor Stichting Rommelmarkt Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijwilligers, de volwassen versie van goede feeën

(bron: Loesje)

Werken als vrijwilliger bij Stichting Rommelmarkt Haren, dat is werken met en vanuit je hart.

De Rommelmarkt financiert kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Een uitdaging die aandacht en ruimte geeft aan iedereen die een zinvolle taak wil hebben in de samenleving.

We zoeken vrijwilligers voor onze winkel aan de Brinkhorst in Haren, bij voorkeur voor de vrijdag en de zaterdag.

Meer weten? Mail dan naar secretaris@rommelmarktharen.nl. Of vraag in de winkel om een belangstellingsformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.