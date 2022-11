Optiekwinkel Pearle weer open na verbouwing; en een leuke vacature

Door: Redactie

Op zaterdag 5 november heeft Pearle Opticiens Haren haar deuren heropend na een metamorfose.

Supertrots

“De verbouwde winkel is volgens het allernieuwste winkelconcept, we zijn dan ook supertrots dat we in Haren deze mooie Pearle winkel hebben” vertelt Anne Douwsma, eigenaar van deze winkel. Anne: “De winkel is ruim opgezet en op de toekomst voorbereid. We verwelkomen je graag in de vernieuwde winkel.”

In de Pearle winkel geldt nu een aantrekkelijke 3 voor 1 actie: koop een bril, krijg een 2e bril gratis en geef de 3e bril cadeau aan een ander. Hiermee wil men de consument in het dorp het feestje laten meevieren.

Over Pearle

Het merk Pearle is sinds 1998 in Haren te vinden. Na de aanleg van de Brinkhorst was Pearle een van de eerste huurders. Pearle Opticiens is naar eigen zeggen in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Kijk op www.pearle.nl.

VACATURE

Anne Douwsma verzoekt ons om aan dit bericht toe te voegen, dat hij naarstig op zoek is naar een verkoopmedewerker. Dat hoeft geen opticien te zijn. Werkdagen woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Belangstelling? Mail pearleharen@gmail.com of bel Anne 06-54313736