Opvang in Nescio Hotel: Improviseren zonder dralen

Door: Redactie

In het voormalige Nescio Hotel in Haren worden op dit moment 160 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, waaronder 27 kinderen. Sinds 1 april voert de gemeente de regie over deze opvanglocatie, een opdracht zonder blauwdruk of handleiding. In enkele weken wordt als het ware een kleine samenleving uitgevonden, waarbij zelfstandigheid en zelfredzaamheid de sleutelwoorden zijn. Hoe pakt de gemeente het aan?

Locatiemanagers

Het voormalige hotel heeft 98 kamers met twee (soms drie) bedden. Zo was de situatie toen het gebouw op 1 april door het COA werd overgedragen aan de gemeente Groningen. Vanaf dat moment zijn Annelies Hulsman en Martin Stolt als locatiemanagers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Er is direct een begin gemaakt met aanpassingen in gebouw en het optuigen van een organisatie, zodat de (maximaal) 220 vluchtelingen er de draad van het leven weer kunnen oppakken.

Op overstijgend niveau coördineert Carla Huisman van de gemeente de opvang van bijna 600 vluchtelingen uit Oekraïne die zich nu in Groningen bevinden in verschillende opvanglocaties en bij particulieren. Zij wordt gedreven door compassie met Oekraïne: “De beelden van de oorlog raken mij diep. Ik ben begaan met vluchtelingen uit alle oorlogsgebieden en ik wil deze mensen erg graag helpen.”

Hoe werkt het?

Coördinator Projectgroep opvang vluchtelingen uit Oekraïne Carla Huisman en de locatiemanagers NescioHotel Annelies Huisman en Martin Stolt zijn de bronnen voor het onderstaande overzicht.

Locatie: voormalig Nesciohotel, Emmalaan te Haren

Aantal kamers: 98 met 2 á 3 bedden per kamer.

Opvang: maximaal 220 mensen uit Oekraïne (op 6-4 was 75% bezet)

Regie: Gemeente Groningen

Organisatiemodel: Twee locatiemanagers die dagelijks aanwezig zijn en de situatie in het hotel coördineren. Zij vallen onder één algemene opvangcoördinator die voor de gemeente de opvang van alle Oekraïners regelt. In de gemeente zijn vier centrale locaties.

Samenspel met vluchtelingen: Er komt een bewonersraad, die meedenkt met de locatiemanagers en de belangen van de vluchtelingen behartigt. Bewoners worden zoveel mogelijk bij plannen die betrekking hebben op het wonen en verblijf in het hotel en de gemeente betrokken.Het beleid is gericht op zelfredzaamheid, want daar verlangen de Oekraïense mensen naar.

Communicatie: Er is een Telegram appgroep waarmee de meeste bewoners met elkaar in contact staan.

Registratie: Alle bewoners zijn naar de Kreupelstraat 1 in Groningen gebracht, waar zij zijn ingeschreven en een Burger Service Nummer (BSN) hebben gekregen. Op de locatie krijgen ze daarna een betaalpas met leefgeld.. Met het BSN-nummer krijgen ze toegang tot alle voorzieningen, zoals gezondheidszorg, leefgeld en onderwijs.

Financiën: Vluchtelingen krijgen p.p. ongeveer 60,00 per week leefgeld.

Huishouding: De tijdelijke bewoners gaan de meeste taken onderling verdelen en uitvoeren. Men wil graag de handen uit de mouwen steken. Zo gaan bewoners het gebruik van de wasmachines coördineren.

Werken: De gemeente probeert mensen naar tijdelijk passend werk te bemiddelen. Eén bewoner ontpopte zich als hulpkracht bij de interne verbouwing en hij bleek een vakkundig timmerman te zijn. Inmiddels is hij bij de aannemer aan het werk. Inmiddels zijn een aantal mensen op gesprek geweest bij lokale ondernemers.

Koken: In het hoofdgebouw wordt nu de keuken aangepast zodat de mensen in twee shifts zelf kan koken en de maaltijden in het voormalige restaurant kan nuttigen.

Medische zorg: Dankzij het BSN-nummer kan men terecht bij medische zorg. De groep wordt waarschijnlijk verdeeld over twee huisartsen. Daarnaast is het idee dat er op de locatie regelmatig een spreekuur met een verpleegkundige is. Men kan terecht bij de Hanze Apotheek in Groningen, tandarts in Reitdiep.

Onderwijs: Twee Harense scholen bleken in staat om leerlingen op te nemen: CBS de Borg en OBS Brinkschool. Met de RUG wordt samenwerking gezocht. Voor voortgezet onderwijs kunnen kinderen terecht op het Werkmancollege in Groningen. Het vervoer naar school gaat per bus (eigen kosten) of fiets.

Hulpgoederen: Er is een overdaad aan hulpgoederen gebracht bij de opvangcentra (waaronder Haren). De gemeente vraagt dringend om eventuele giften eerst af te stemmen met de locatiemanagers (die zijn dagelijks aanwezig in Nescio Hotel).

Beveiliging: Een beveiligingsbedrijf is aanwezig om zicht te houden op in- en uitlopen. Ook voor openbare orde en om mensenhandelaren van het terrein te weren. Eén keer zijn verdachte personen op de parkeerplaats gezien. Dat bleek loos alarm te zijn.



“Het beste”

Carla Huisman: “Deze situatie haalt het beste naar boven bij medewerkers van de gemeente en inwoners. Men is tot alles bereid, er is geen bureaucratie en de lijnen zijn kort. Dat is hartverwarmend om mee te maken.”

Roddels en geruchten

Onlangs deden verhalen de ronde over misstanden in deze opvanglocatie. Slechte hygiëne, chaotische sfeer, gebrek aan toiletpapier, verstopte rioleringen, vlooienplaag, onvoldoende matrassen. Later bleek dat deze meldingen (vanuit de beste bedoelingen) uit hun verband waren gehaald en uitvergroot. De situatie lijkt nu geheel onder controle. Sandra Koval (21), één van de vluchtelingen zegt dat zij de opvang als warm en liefdevol ervaart.

foto: Annelies Hulsman en Martin Stolt coördineren de opvang