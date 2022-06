Oud-eigenaar Banketbakkerij Rodenburg overleden

Door: Redactie

Naar wij pas nu vernemen is Jos Wortelboer op 26 april overleden in de leeftijd van 84 jaar. Hij was al geruime tijd ziek. Wortelboer was voorheen eigenaar van de beroemde banketbakkerij Rodenburg in Haren.

Passie en vakmanschap

Enkele maanden geleden interviewden wij hem over zijn Harense jaren. Eenmaal met hem in gesprek over die tijd, dan straalde hij. In 1972 nam de heer Wortelboer de gerenommeerde zaak aan de Rijksstraatweg in Haren over van de heer Bram Rodenburg. Op zijn schouders rustte een zware taak: de goede naam van deze banketbakkerij hooghouden. Hij legde er passie en vakmanschap in. De zaak floreerde en werd onder zijn leiding flink verbouwd. “Er werkten wel zes dames achter de toonbank, waaronder mijn vrouw”, vertelde hij.

Geld in de suikerlade

Het werk begon om zes uur in de ochtend en hij was de hele dag in touw. “Er zijn gemakkelijker manieren om je geld te verdienen”, lachte hij. In gedachten zag hij de winkel weer voor zich. Hij liet de verslaggever foto’s zien van burgemeester Klaas Weide, die de zaak na de verbouwing heropende. Anekdotes bleven niet uit. “Geld pinnen bestond nog niet”, zei hij. “Ik bracht iedere avond de dagomzet naar de bank. Maar op zaterdag was die dicht. Dan deed ik het geld in een enveloppe die ik onder in de lade met kristalsuiker verstopte, haha.”

Tegenspoed

Het was een mooie tijd, maar er was helaas ook een schaduwzijde. Zijn echtgenote kreeg een ernstig skiongeluk en hield daar een blijvende handicap aan haar arm aan over. Daarna werd zij ook nog eens getroffen door een ernstige ziekte, waaraan zij in 1986 overleed. Praten over haar maakte nu nog steeds emoties los bij de heer Wortelboer. Ingewikkelde emoties, want enerzijds maakten de herinneringen aan zijn vrouw en de winkel hem blij, maar anderzijds voelde hij nog het verdriet om haar verlies. In 1988 verkocht hij de winkel.